Éric Zemmour refuse de condamner des propos visant le maire de Saint-Denis

Éric Zemmour a refusé de condamner les propos jugés racistes visant Bally Bagayoko, maire récemment élu de Saint-Denis, relançant la controverse autour de cette affaire. L’ancien candidat à la présidentielle a estimé que ces déclarations relevaient du débat public, dans un contexte déjà marqué par de nombreuses réactions politiques et médiatiques.

Les attaques visant l’édile, élu en mars, ont notamment émergé après des interventions sur une chaîne d’information et sur les réseaux sociaux, suscitant l’ouverture d’enquêtes judiciaires pour injures publiques et cyberharcèlement.

Une polémique amplifiée sur la scène politique

Depuis son élection, Bally Bagayoko est la cible de propos et de contenus jugés discriminatoires, ce qui a provoqué une mobilisation d’élus et d’associations. Des rassemblements ont été organisés pour dénoncer ces attaques et soutenir le maire, dans un climat de tensions autour des questions de racisme.

Face à cette situation, plusieurs responsables politiques ont appelé à condamner fermement ces dérives, tandis que d’autres, comme Éric Zemmour, refusent de qualifier ces propos de racistes. Cette position alimente le débat sur les limites de la liberté d’expression et la responsabilité des acteurs publics.

L’affaire fait désormais l’objet de procédures judiciaires distinctes, visant à déterminer la nature exacte des propos et leurs éventuelles implications pénales. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de vigilance accrue face aux discours de haine en ligne.

Au-delà du volet judiciaire, cette séquence illustre les tensions persistantes autour des questions d’identité et de racisme dans le débat politique français, régulièrement ravivées par des controverses médiatiques.