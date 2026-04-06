Villepin alerte sur la souveraineté française : “Nous sommes menacés aujourd’hui”

L’ancien Premier ministre Dominique de Villepin a mis en garde contre une atteinte croissante à la souveraineté de la France, lors d’une intervention sur BFMTV hier soir. Il a estimé que le pays faisait face à des menaces majeures dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques accrues.
Au cours de cet échange, il a souligné que la France et l’Europe se trouvaient dans une situation de dépendance stratégique, notamment vis-à-vis des grandes puissances comme les États-Unis. Selon lui, cette situation fragilise la capacité des Européens à décider librement de leur politique internationale.
Dominique de Villepin a également insisté sur la nécessité pour l’Europe de renforcer son autonomie, notamment sur les plans militaire, industriel et technologique. Il plaide depuis plusieurs mois pour une forme de « souveraineté européenne », afin de faire face aux bouleversements du monde multipolaire.
Ses déclarations s’inscrivent dans un contexte de crise internationale, marqué notamment par le conflit au Moyen-Orient et les tensions entre grandes puissances. L’ancien chef de la diplomatie française met en garde contre une forme de « vassalisation » de l’Europe, qu’il juge dangereuse à long terme.
Figure du gaullisme diplomatique, Dominique de Villepin appelle ainsi à un sursaut stratégique de la France et de l’Union européenne, estimant que la défense de la souveraineté constitue désormais un enjeu central face aux recompositions géopolitiques en cours.
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