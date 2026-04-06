Séoul s’excuse après des survols de drones civils au Nord, un faux pas qui ravive les nerfs

Séoul a choisi le registre rare de l’excuse envers Pyongyang. Le président sud-coréen Lee Jae Myung a présenté ses regrets après l’envoi, il y a quelques mois, de drones civils au-dessus du territoire nord-coréen, qualifiant ce comportement d’« irresponsable ». « Bien que ce ne fût pas l’intention de notre gouvernement, nous exprimons nos regrets à la Corée du Nord », a-t-il déclaré en Conseil des ministres. Un geste à la fois prudent et politique, comme pour remettre un couvercle sur une marmite qui siffle trop vite.

En face, la Corée du Nord n’a pas l’habitude de laisser passer. En janvier, Pyongyang a assuré avoir abattu un drone muni de « matériel de surveillance » près de Kaesong, à quelques kilomètres de la frontière intercoréenne, en promettant une réponse « terrible » à la prochaine incursion. Côté sud-coréen, l’affaire a pris une tournure judiciaire, trois civils ont été inculpés, selon des informations de presse, signe que Séoul veut montrer qu’il ne s’agit pas d’une escapade tolérée.

Drones, renseignement et frontières sous tension

Car l’épisode ne ressemble plus tout à fait à une simple imprudence de passionnés de technologie. Lee Jae Myung a affirmé qu’un incident impliquant des drones civils « n’aurait pas dû se produire » sous son administration, tout en révélant qu’une enquête a établi l’implication d’un responsable du Service national de renseignement et d’un soldat en service actif. On est loin du hobby du dimanche. En septembre déjà, l’agence nord-coréenne KCNA accusait Séoul d’avoir envoyé un drone similaire au-dessus de Kaesong, prétendant que l’appareil s’était écrasé après un brouillage électronique.

Depuis son arrivée au pouvoir l’an dernier, le président sud-coréen dit vouloir renouer le dialogue avec le Nord. Rien ne revient. Kim Jong Un a même qualifié Séoul d’« ennemi le plus hostile » et a rejeté les ouvertures sud-coréennes, verrouillant la porte au moment même où le Sud cherche une poignée. Dans ce contexte, un drone de trop, même piloté par des civils, devient une étincelle commode pour ceux qui n’attendent que ça.

Reste cette réalité têtue, souvent oubliée quand le bruit médiatique retombe: les deux Etats sont toujours techniquement en guerre, faute de traité de paix depuis l’armistice de 1953. Chaque incident, même minuscule, prend une valeur de test, un ballon d’essai dans un ciel déjà chargé. Séoul tente de reprendre la main par la transparence et les sanctions internes, Pyongyang, lui, garde le doigt sur l’alarme… et l’horizon diplomatique, lui, continue de se rétrécir.