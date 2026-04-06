Énergie : la Corée du Sud appelle les pays du Golfe à sécuriser les approvisionnements et le détroit d’Ormuz

La Corée du Sud a demandé aux pays du Golfe de garantir un approvisionnement énergétique stable et d’assurer la sécurité de ses navires, alors que les tensions autour de l’Iran perturbent le transport maritime.

Le ministre sud-coréen des Finances, Koo Yun-cheol, a rencontré des représentants du Conseil de coopération du Golfe afin de renforcer la coopération dans un contexte de crise énergétique mondiale.

Séoul a insisté sur la nécessité de maintenir des flux constants de pétrole, de gaz naturel liquéfié et d’autres ressources essentielles, tout en garantissant la sécurité des navires et des équipages sud-coréens près du détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce mondial.

Les pays du Golfe ont assuré considérer la Corée du Sud comme un partenaire prioritaire et se sont engagés à maintenir un dialogue étroit pour stabiliser les approvisionnements.

Très dépendante des importations énergétiques, la Corée du Sud est particulièrement exposée aux perturbations du détroit d’Ormuz, par lequel transitait environ 20 % du pétrole mondial avant l’escalade du conflit.

Depuis le début de la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, cette route maritime est fortement perturbée, contribuant à la hausse des prix de l’énergie et alimentant les craintes d’un ralentissement économique mondial.

Cette démarche de Séoul illustre l’inquiétude croissante des grandes économies importatrices face aux risques pesant sur les routes énergétiques stratégiques et sur la stabilité des marchés mondiaux.