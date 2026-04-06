Australie : un vaccin nasal autorisé pour les enfants face à une saison grippale jugée critique

L’Australie a décidé d’autoriser pour la première fois l’utilisation d’un vaccin contre la grippe administré par spray nasal chez les enfants âgés de 2 à 17 ans, alors que la saison grippale 2026 s’annonce particulièrement sévère. Cette mesure vise à améliorer la couverture vaccinale dans un contexte de défiance croissante envers les vaccins.

Ce vaccin, commercialisé sous le nom de Flumist, est déjà utilisé dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni depuis une dizaine d’années. En Australie, son coût est estimé à environ 28 euros par dose, avec un remboursement partiel dans certains États pour les mineurs concernés.

Les autorités sanitaires espèrent ainsi faciliter la vaccination, en particulier chez les enfants réticents aux injections. Selon la médecin-cheffe du Queensland, Marianne Gale, ce vaccin nasal fonctionne en exposant l’organisme à des souches grippales atténuées, permettant au système immunitaire de développer une protection efficace sans provoquer la maladie.

La décision intervient dans un contexte préoccupant : la couverture vaccinale reste faible, avec seulement un enfant sur quatre vacciné contre la grippe. L’an dernier, plus de 80 000 enfants de moins de 5 ans n’étaient pas à jour de leurs vaccins, une situation en partie liée à la perte de confiance observée depuis la pandémie de Covid-19.

Les professionnels de santé s’inquiètent de cette tendance. Certains experts alertent sur le risque d’une augmentation des décès liés à des maladies évitables si la couverture vaccinale ne s’améliore pas. Les jeunes enfants, en particulier ceux de moins de 5 ans, restent les plus exposés aux complications graves de la grippe.