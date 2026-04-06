Un lundi de Pâques sous un soleil éclatant et des températures quasi estivales

Ce lundi de Pâques s’annonce exceptionnellement agréable sur l’ensemble du pays, avec un soleil omniprésent du matin au soir. Dans une ambiance digne d’une fin de printemps, voire d’un début d’été dans certaines régions, les Français profitent d’un temps largement ensoleillé, malgré quelques nuages passagers possibles dans le Roussillon.

Les températures s’envolent bien au-dessus des normales de saison. Si le nord affiche des valeurs comprises entre 14 et 20°C, le sud connaît une véritable douceur, avec jusqu’à 27°C à Bordeaux, 28°C à Biarritz et des pointes proches de 30°C localement en Nouvelle-Aquitaine. Un contraste marqué avec les faibles gelées observées à l’aube dans certaines régions du nord, où le thermomètre a parfois frôlé les -1°C.

Le ressenti est globalement doux à très agréable sur tout le territoire, avec une impression parfois estivale dans le sud-ouest. Cette parenthèse printanière devrait se prolonger dans les jours suivants, avec un maintien du soleil et des températures encore en hausse, confirmant une séquence météo particulièrement clémente pour ce début de semaine.