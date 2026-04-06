Service militaire : l’Allemagne impose une autorisation aux hommes pour certains séjours à l’étranger

L’Allemagne a introduit une nouvelle règle liée à son dispositif militaire : les hommes devront désormais obtenir une autorisation officielle avant de séjourner longtemps à l’étranger. Cette mesure, entrée en vigueur début 2026, s’inscrit dans un contexte de renforcement des politiques de défense en Europe.

Concrètement, les hommes âgés de 17 à 45 ans doivent demander une autorisation à l’armée allemande s’ils souhaitent quitter le territoire pour une durée supérieure à trois mois. Cette obligation découle d’une réforme visant à mieux encadrer les mobilités dans un contexte sécuritaire jugé plus incertain.

Selon les autorités, l’objectif est de conserver une visibilité sur les personnes potentiellement mobilisables en cas de crise. Cette disposition ne signifie pas un retour à un service militaire obligatoire généralisé, mais elle traduit un durcissement du cadre autour des obligations liées à la défense nationale.

La mesure suscite néanmoins des critiques en Allemagne, certains y voyant une restriction des libertés individuelles, notamment pour les étudiants ou les professionnels amenés à séjourner à l’étranger. D’autres estiment au contraire qu’il s’agit d’une adaptation nécessaire face aux tensions géopolitiques actuelles.

Plus largement, cette décision s’inscrit dans une tendance européenne. Plusieurs pays ont récemment réintroduit ou renforcé des dispositifs liés au service militaire, alors que la guerre en Ukraine et les tensions internationales ravivent les préoccupations en matière de sécurité.

Si chaque État adopte ses propres modalités, l’exemple allemand illustre un changement de paradigme : sans rétablir systématiquement la conscription, certains pays cherchent à mieux contrôler leur réserve humaine en cas de conflit.