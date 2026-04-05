Drame de Crans-Montana : polémique après la fuite d’appels d’urgence, la justice saisie

Les services de secours du canton du Valais ont saisi la justice après la diffusion non autorisée d’enregistrements d’appels d’urgence liés à la nuit de l’incendie meurtrier de Crans-Montana. Cette nouvelle controverse intervient alors que l’enquête sur le drame, qui a fait 41 morts lors du réveillon, se poursuit.

L’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) a confirmé avoir déposé une plainte pénale contre X pour violation du secret professionnel, du secret de fonction et de la législation sur la protection des données. Les enregistrements en question, révélés par un média suisse, incluent des appels passés la nuit du sinistre, dont certains sans lien direct avec l’incendie.

Selon les éléments rapportés, ces fichiers audio auraient été versés au dossier judiciaire sans tri préalable, puis transmis aux avocats avant de se retrouver dans plusieurs médias, y compris à l’étranger. L’OCVS déplore notamment que des conversations sans rapport avec le drame aient été rendues publiques, soulevant des préoccupations sur la gestion des données sensibles.

L’organisation indique coopérer pleinement avec le ministère public valaisan, désormais chargé de faire la lumière sur ces fuites. Elle s’abstient toutefois de tout commentaire supplémentaire en raison de la procédure en cours.

Cette affaire intervient alors que les auditions doivent reprendre prochainement dans le cadre de l’enquête principale. L’audition de Jacques Moretti, co-propriétaire du bar incendié et principal mis en cause, a été reportée après la transmission de certificats médicaux par sa défense.

L’enquête vise à établir les responsabilités dans cet incendie dramatique, notamment en ce qui concerne le respect des normes de sécurité. Plusieurs responsables locaux ont déjà été mis en cause, alors que la commune a reconnu l’absence de contrôles incendie depuis plusieurs années dans l’établissement.