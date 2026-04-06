Frappes en Iran : un haut responsable du renseignement des Gardiens de la Révolution tué

Le chef des renseignements des Gardiens de la Révolution iranienne a été tué dans des frappes attribuées aux États-Unis et à Israël, selon une annonce officielle de cette force armée.

Dans un communiqué, les Gardiens de la Révolution ont indiqué que leur responsable du renseignement, Majid Khademi, avait été tué lors d’une attaque menée « à l’aube » par ce qu’ils qualifient d’« ennemi américano-sioniste ».

Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions militaires entre l’Iran, Israël et leurs alliés, marqué par une succession de frappes et de menaces de représailles dans la région.

Aucune confirmation indépendante n’a, à ce stade, été apportée concernant les circonstances exactes de cette frappe, alors que les échanges militaires se poursuivent entre les différents acteurs impliqués.