Vietnam–Chine : Hanoï réaffirme ses liens stratégiques lors d’un échange avec l’ambassadeur chinois

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a reçu l’ambassadeur de Chine au Vietnam, réaffirmant la volonté de Hanoï de renforcer ses relations avec Pékin dans un contexte régional et international en mutation. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de coopération bilatérale jugée prioritaire par les autorités vietnamiennes.

Au cours de l’entretien, le chef du gouvernement a souligné l’importance des liens historiques entre les deux pays, qualifiés de partenariat stratégique majeur. Il a insisté sur la nécessité de consolider la confiance politique et de développer davantage les échanges économiques, commerciaux et d’infrastructures.

Pham Minh Chinh a également appelé à intensifier la coopération dans plusieurs secteurs clés, notamment la connectivité, l’investissement et les grands projets communs. Le Vietnam considère le développement de ses relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité constante de sa politique étrangère.

De son côté, l’ambassadeur chinois a réaffirmé la volonté de Pékin de travailler avec Hanoï pour approfondir le partenariat global entre les deux pays. Les autorités chinoises souhaitent notamment renforcer l’alignement des stratégies de développement et promouvoir des projets concrets bénéficiant aux populations des deux nations.

Cette rencontre intervient dans un contexte de multiplication des échanges de haut niveau entre les deux pays, illustrant un rapprochement diplomatique soutenu. Malgré certaines divergences, notamment en mer de Chine méridionale, Hanoï et Pékin continuent de privilégier le dialogue et la coopération pour stabiliser leurs relations.