Une pétition à 300 000 signatures bouscule la loi sur les « formes renouvelées » de l’antisémitisme

D’un clic, une pétition peut parfois faire plus de bruit qu’un long débat en commission. Celle visant la proposition de loi « contre les formes renouvelées de l’antisémitisme », mise en ligne sur le site de l’Assemblée nationale, a franchi dimanche 5 avril le cap des 300 000 signatures, avec 303 344 signataires recensés à 18 heures. Une mobilisation rapide, après un premier palier symbolique à 100 000 signatures atteint jeudi, qui propulse ce texte au rang des sujets brûlants de l’agenda parlementaire.

À l’origine de la démarche, un demandeur d’emploi de 26 ans, qui explique redouter un « amalgame entre l’antisémitisme et la critique d’Israël (antisionisme) ». Dans son argumentaire, la crainte est claire: voir la liberté d’expression se rétrécir, « en muselant tout soutien à la cause palestinienne ». En filigrane, une question très française, très inflammable: où s’arrête la critique d’un Etat et où commence la haine des Juifs, dans un débat public déjà chauffé à blanc depuis le 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza.

À l’Assemblée, le compteur des signatures devient un acteur politique

Face à cette contestation, la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan, élue des Français de l’étranger notamment en Israël et en Palestine, suit son calendrier. Le texte entend lutter contre des expressions jugées nouvelles de l’antisémitisme, en particulier lorsque la haine se déguise en discours politique ou prospère en ligne, et prévoit notamment d’élargir le délit d’apologie du terrorisme ainsi que de créer un délit de « négation d’un Etat ». Il doit être examiné à l’Assemblée nationale les 16 et 17 avril, dans un contexte où les autorités constatent une hausse marquée des actes antisémites en France depuis l’automne 2023, entre menaces, insultes, tags et agressions.

Reste l’impact concret de la pétition. Le règlement de l’Assemblée prévoit une mise en avant automatique à partir de 100 000 signatures, ce qui donne au texte une vitrine inespérée et nourrit la bataille médiatique. À 500 000 signatures, provenant d’au moins 30 départements, la pétition peut ouvrir la porte à un débat dans l’hémicycle, à condition que la conférence des présidents de groupe l’accepte. Autrement dit, rien n’est automatique, mais le rapport de force, lui, existe déjà: quand le compteur grimpe, les députés entendent le bruit dans leur circonscription.

Dans les couloirs comme sur les réseaux, la ligne de fracture se durcit. Les partisans du texte insistent sur la nécessité d’armer la justice face à une haine qui change de vocabulaire et de terrain, les opposants dénoncent des définitions jugées floues et une insécurité juridique susceptible de judiciariser des prises de position sur le conflit israélo-palestinien. Le débat parlementaire arrive donc avec une mèche déjà allumée, et une certitude: ces 300 000 signatures ne voteront pas la loi, mais elles pèsent déjà sur la manière dont elle sera défendue, amendée ou corrigée dans les jours qui viennent.