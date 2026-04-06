Taïwan : la cheffe de l’opposition se rend en Chine sur fond de tensions croissantes

La dirigeante du principal parti d’opposition à Taïwan, Cheng Li-wun, doit se rendre en Chine du 7 au 12 avril, dans un contexte de pressions accrues de Pékin en faveur d’une « réunification ».

Présidente du Kuomintang (KMT), elle pourrait rencontrer de hauts responsables chinois, alors que les relations entre Taipei et Pékin restent particulièrement tendues.

Ce déplacement intervient dans un climat politique interne complexe à Taïwan, où le Parlement dominé par l’opposition bloque actuellement certaines dépenses de défense, suscitant des inquiétudes sur la capacité de l’île à faire face aux menaces extérieures.

La Chine considère Taïwan comme une province rebelle et intensifie depuis plusieurs mois ses initiatives politiques, diplomatiques et militaires pour renforcer sa position sur la question de la réunification.

Cette visite pourrait être perçue comme un geste d’ouverture ou de dialogue, mais elle risque également de provoquer des critiques au sein de Taïwan, notamment de la part du gouvernement, qui défend la souveraineté de l’île.

Dans ce contexte, les échanges entre responsables taïwanais et chinois sont scrutés de près, tant pour leurs implications politiques internes que pour leurs conséquences sur l’équilibre régional.

Ce déplacement illustre les tensions persistantes entre stratégie de dialogue et affirmation de souveraineté, alors que la question taïwanaise demeure l’un des principaux points de friction en Asie.