— Ligue 1 – Monaco fait chuter l’OM et relance la course à la Ligue des champions

Dimanche soir, l’AS Monaco a battu l’Olympique de Marseille 2-1 au stade Louis-II, en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Ce succès permet aux Monégasques d’enchaîner une septième victoire consécutive en championnat et de revenir à hauteur de l’OM avec 49 points, à une seule longueur de Lille, troisième.

Une première période fermée mais plutôt marseillaise

La rencontre met du temps à se décanter. Monaco tente d’abord de mettre du rythme par Golovin et Akliouche, mais Marseille se montre le plus dangereux avant la pause, avec plusieurs situations pour Hamed Traoré, Timothy Weah, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré ces occasions, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Golovin débloque le match au retour des vestiaires

Après la pause, Monaco hausse le ton. À la 59e minute, Aleksandr Golovin conclut de volée un mouvement initié par Akliouche et prolongé par un centre précis de Jordan Teze pour ouvrir le score. Plus tranchants, plus agressifs dans les duels et mieux installés dans le camp marseillais, les Monégasques prennent alors l’ascendant sur la rencontre.

Hradecky décisif, Balogun assomme l’OM

Monaco peut ensuite compter sur un Lukas Hradecky déterminant dans son but. Le gardien monégasque repousse plusieurs tentatives marseillaises, notamment face à Pierre-Emile Hojbjerg, Hamed Traoré et Quinten Timber. Dans la foulée, Folarin Balogun fait le break à la 74e minute d’un superbe lob sur Geronimo Rulli après avoir résisté au retour de CJ Egan-Riley.

Gouiri relance le suspense, mais Monaco tient bon

L’OM ne sombre pas totalement. À la 85e minute, Amine Gouiri réduit l’écart au terme d’une percée pleine d’autorité et relance les dernières minutes. Marseille pousse jusqu’au bout, avec notamment une tête dangereuse de Medina repoussée par Hradecky, puis une reprise d’Aubameyang sauvée sur sa ligne par Teze. Monaco résiste toutefois et conserve ce succès capital.

Un succès qui change tout au classement

Cette victoire représente un énorme coup pour Monaco dans la course à la Ligue des champions. L’ASM revient à égalité avec Marseille et reste au contact immédiat du LOSC, nouveau troisième. À six journées de la fin, la lutte pour le podium s’annonce plus serrée que jamais…