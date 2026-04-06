Un air d’été s’invite à Pâques, jusqu’a 30°C attendus dans le Sud-Ouest

Des manteaux encore sur le dossier des chaises et, déjà, la tentation des manches courtes. A partir de lundi de Pâques, Météo-France annonce une « période quasi estivale » sur une partie du pays, avec une hausse nette des températures maximales. Le Sud-Ouest sera en première ligne, ou le thermomètre pourrait afficher 25 a 29°C et même, localement, des pointes proches de 30°C, notamment en Aquitaine.

Lundi, la douceur s’etendrait largement au quart sud et a l’ouest, avec 19 a 25°C des Pays de la Loire a la Bourgogne-Franche-Comte jusqu’au Sud-Est. La vallee du Rhone pourrait grimper jusqu’a 26°C, pendant que la moitie nord resterait plus reservee, entre 14 et 20°C de la Bretagne au Nord et au Nord-Est. Deux Frances cote meteo, le temps d’une journee… avant un possible rattrapage.

Le souffle du Sud pousse le mercure

Ce regain de chaleur a une explication simple, presque scolaire: un flux de sud qui fait remonter de l’air chaud venu d’Afrique du Nord. Le météorologiste Guillaume Sechet, indique que la hausse progresserait d’abord par le Sud-Ouest puis gagnerait le reste du pays, avec une tendance qui pourrait s’installer jusqu’a vendredi. Autrement dit, ce n’est pas juste une bouffée de douceur entre deux averses, c’est un petit épisode qui s’annonce.

En milieu de semaine, la douceur pourrait surprendre jusque dans des villes du nord: Météo-France évoque mercredi après-midi 25°C a Paris, Rouen et Rennes, 26°C a Alençon et 27°C a Bourges. Le seuil des 30°C en avril reste rare a l’échelle nationale, même s’il n’a rien d’inconnu, et l’épisode sera suivi au fil des bulletins. Reste cette impression, tenace, que les saisons prennent parfois de l’avance et que le printemps, lui, n’attend plus vraiment son tour.