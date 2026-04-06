Nigeria : l’armée libère 31 otages après une attaque meurtrière contre une église

L’armée du Nigeria a annoncé avoir libéré 31 civils enlevés lors d’une attaque contre une église dans l’État de Kaduna, dans le nord-ouest du pays, une région régulièrement touchée par des violences armées.

L’attaque s’est produite pendant un office religieux de Pâques dans le village d’Ariko, où des hommes armés ont pris d’assaut les lieux. Selon l’armée, cinq personnes ont été retrouvées mortes sur le site.

Des responsables locaux évoquent un bilan encore plus lourd. D’après l’Association chrétienne du Nigeria dans l’État de Kaduna, deux églises auraient été visées et au moins sept personnes tuées, tandis que plusieurs fidèles ont été kidnappés.

Les forces de sécurité poursuivent actuellement les assaillants, qui se seraient repliés dans des zones forestières, souvent utilisées comme bases par des groupes armés opérant dans la région.

Le nord-ouest du Nigeria est confronté depuis des années à une insécurité persistante, marquée par des enlèvements de masse, des attaques de villages et des violences visant des civils.

Cette nouvelle attaque illustre la vulnérabilité des populations, y compris lors de rassemblements religieux, et souligne les défis sécuritaires majeurs auxquels le pays reste confronté.