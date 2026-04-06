Plainte pour discrimination au sein de la Garde républicaine, une enquête ouverte

Un gendarme a saisi la justice pour dénoncer des faits de harcèlement à caractère raciste au sein de la Garde républicaine, entraînant l’ouverture d’une enquête à Paris, selon des sources concordantes. Le militaire, âgé de 29 ans, a déposé plainte fin 2025 avant d’être entendu quelques semaines plus tard par les enquêteurs.

Selon son récit, les faits s’étendraient sur plusieurs années et incluraient des propos et comportements discriminatoires au sein de son environnement professionnel. L’élément déclencheur aurait été la réception d’un courrier contenant des insultes racistes, visant notamment ses origines et ses pratiques personnelles en dehors du service.

Des accusations portant sur plusieurs années

Le plaignant évoque également des remarques répétées de la part de sa hiérarchie et de collègues, ainsi qu’un climat de suspicion lié à ses origines. Il affirme avoir été confronté à des attitudes et contrôles jugés injustifiés dans l’exercice de ses fonctions comme dans sa vie quotidienne.

La gendarmerie nationale a confirmé l’existence de l’enquête en cours et rappelle disposer de dispositifs internes destinés à prévenir et traiter les discriminations. Elle met en avant une politique de « tolérance zéro » ainsi que des outils de signalement et d’accompagnement pour les personnels concernés.