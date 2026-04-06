41 mineurs piégés après une frappe en zone contrôlée par Moscou dans l’est de l’Ukraine

Une frappe attribuée à l’Ukraine a provoqué un grave incident dans une mine de charbon située dans la région de Louhansk contrôlée par la Russie, piégeant 41 mineurs sous terre, selon les autorités locales installées par Moscou. L’attaque aurait endommagé une sous-station électrique essentielle au fonctionnement du site.

D’après Leonid Pasechnik, chef de la région nommé par la Russie, la mine de Bilorichenska a été touchée, entraînant une coupure d’électricité qui a bloqué les travailleurs dans les galeries souterraines. Il a assuré que les services d’urgence étaient mobilisés pour tenter de secourir les mineurs et rétablir l’alimentation électrique.

Les autorités affirment toutefois que le contact a pu être établi avec les personnes piégées. Ces dernières disposeraient d’une réserve d’eau potable, un élément crucial dans l’attente de leur évacuation, dont les modalités restent incertaines à ce stade.

Cet incident intervient dans un contexte de guerre prolongée entre la Russie et l’Ukraine, où les infrastructures civiles et industrielles sont régulièrement affectées par les combats. Les régions de l’est de l’Ukraine, dont Louhansk, restent particulièrement exposées aux frappes et aux opérations militaires.

Aucune réaction immédiate des autorités ukrainiennes n’a été rapportée concernant cette attaque, dont les circonstances exactes et les conséquences pourraient encore évoluer dans les prochaines heures.