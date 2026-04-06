À Beyrouth, la poésie comme refuge face à la guerre

Beyrouth, alors que la guerre bouleverse le quotidien et fragilise l’ensemble du pays, des soirées de poésie émergent comme des espaces de respiration collective. Dans une ville marquée par les bombardements, les déplacements de population et une insécurité permanente, ces rencontres culturelles offrent un moment de répit à ceux qui cherchent à échapper, ne serait-ce que temporairement, à la violence environnante.

Dans certains lieux culturels encore ouverts malgré le contexte, habitants et artistes se réunissent pour lire, écrire ou écouter des textes. Ces moments permettent d’exprimer l’angoisse, la peur et parfois l’espoir, dans une atmosphère où la parole devient un moyen de résister au chaos. Pour beaucoup, il s’agit aussi de rompre l’isolement imposé par la guerre et de retrouver un sentiment de communauté.

Ces initiatives prennent une dimension particulière alors que le Liban est profondément affecté par le conflit régional. Depuis fin février, les violences ont provoqué des déplacements massifs et transformé de nombreux espaces urbains en refuges improvisés, illustrant l’ampleur de la crise humanitaire en cours.

Dans ce contexte, la poésie ne se limite plus à une pratique artistique : elle devient un outil de résilience. Les mots permettent de mettre à distance la peur, de partager des expériences intimes et de recréer du lien social dans une société éprouvée. Les soirées organisées à Beyrouth témoignent ainsi d’une volonté de préserver une vie culturelle malgré la guerre.

Au-delà de leur dimension artistique, ces rassemblements incarnent une forme de résistance civile. Ils rappellent que, même au cœur des conflits, des espaces de création et de solidarité peuvent subsister, offrant aux participants un refuge symbolique face à la violence.