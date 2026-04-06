Corée du Nord : la fille de Kim Jong Un pressentie comme héritière, selon Séoul

La Corée du Sud affirme disposer de « renseignements crédibles » indiquant que Kim Ju Ae, la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, serait en passe de devenir sa successeure.

Selon des députés sud-coréens citant les services de renseignement, les apparitions publiques de la jeune fille s’inscrivent dans une stratégie de mise en scène progressive de son rôle futur à la tête du régime.

Parmi les éléments analysés figurent des images récentes montrant Kim Ju Ae participant à des activités militaires, notamment à bord d’un char, destinées à illustrer ses capacités et à renforcer sa légitimité.

Ces mises en avant viseraient à préparer l’opinion interne et l’élite du régime à une possible succession dynastique, dans la continuité du système politique nord-coréen.

Toutefois, certains analystes appellent à la prudence, estimant qu’il est encore trop tôt pour confirmer officiellement un tel scénario, la Corée du Nord restant opaque sur les questions de succession.

Si elle se confirmait, cette désignation marquerait une évolution notable dans un pays dirigé depuis des décennies par une lignée masculine, tout en consolidant le caractère dynastique du pouvoir.

Cette hypothèse souligne également l’importance des signaux politiques et symboliques dans un régime où la communication officielle est étroitement contrôlée.