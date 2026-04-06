Méditerranée : 32 migrants secourus près de l’Italie, plus de 70 portés disparus

Au large des côtes de l’Italie, deux navires marchands ont secouru 32 migrants après le naufrage d’une embarcation partie de Libye, tandis que 71 autres personnes sont portées disparues, selon des organisations humanitaires.

Les secours ont également retrouvé deux corps, transférés avec les survivants vers l’île de Lampedusa par les garde-côtes italiens.

D’après les témoignages des rescapés, le bateau transportait un nombre bien plus important de migrants, dont la majorité reste introuvable après le drame survenu durant le week-end de Pâques.

Les opérations de sauvetage ont été menées avec l’appui d’ONG comme Sea-Watch et Mediterranea Saving Humans, qui alertent régulièrement sur les dangers des traversées en Méditerranée centrale.

Cette route migratoire, l’une des plus dangereuses au monde, continue de faire de nombreuses victimes, les embarcations étant souvent surchargées et inadaptées à la navigation en haute mer.

Ce nouveau drame illustre une fois de plus la gravité de la crise migratoire en Méditerranée, où des milliers de personnes tentent chaque année de rejoindre l’Europe au péril de leur vie.

Les organisations humanitaires appellent à renforcer les moyens de sauvetage et à mettre en place des solutions durables pour éviter de nouvelles tragédies.