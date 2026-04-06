Angleterre : sept arrestations près d’une base américaine sur fond de tensions autour du conflit au Moyen-Orient

Sept personnes ont été arrêtées dimanche dans l’est de l’Angleterre lors d’un rassemblement organisé à proximité d’une base militaire utilisée par l’armée américaine, selon la police locale. Les interpellations ont eu lieu près du site de Lakenheath, au cœur d’une mobilisation dénonçant le rôle de cette installation dans les opérations militaires au Moyen-Orient.

Les cinq hommes et deux femmes arrêtés sont soupçonnés de soutenir Palestine Action, un groupe classé organisation terroriste et interdit au Royaume-Uni depuis juillet 2025. Selon les autorités, leur participation à la manifestation, organisée par le collectif antimilitariste Lakenheath Alliance For Peace, s’inscrivait dans ce cadre. Les manifestants portaient notamment des messages affichant leur soutien à ce mouvement.

La base de Lakenheath est accusée par les organisateurs de servir de point de départ à des opérations aériennes américaines dans le conflit en cours. Cette situation alimente les tensions autour de l’implication du Royaume-Uni, qui a autorisé les États-Unis à utiliser certaines de ses installations militaires pour des opérations qualifiées de « défensives », notamment liées à la sécurisation du détroit d’Ormuz.

La classification de Palestine Action fait toutefois débat. En février, la justice britannique a jugé cette interdiction « disproportionnée », mais celle-ci reste en vigueur dans l’attente de l’examen de l’appel déposé par le gouvernement. Depuis son adoption, plus de 2 700 personnes ont été arrêtées dans le cadre de manifestations liées à ce mouvement, selon des associations.

Ces nouvelles arrestations s’inscrivent dans une série d’actions similaires : deux autres manifestants avaient déjà été interpellés la veille pour obstruction. Dans ce contexte, la police insiste sur son obligation d’appliquer la loi telle qu’elle est en vigueur, malgré les contestations judiciaires et politiques entourant ce dossier sensible.