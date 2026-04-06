Cisjordanie : huit Israéliens arrêtés après une attaque violente contre un village palestinien

La police israélienne a annoncé l’arrestation de huit Israéliens soupçonnés d’avoir participé à une attaque contre un village palestinien en Cisjordanie, marquée notamment par des incendies de maisons. Cette opération, menée dans la nuit de samedi à dimanche, intervient dans un contexte de montée des violences dans les territoires occupés.

Les suspects, âgés de 18 à 48 ans, ont été interpellés après cette attaque visant le village de Qusra, dans le nord de la Cisjordanie. Lors de l’intervention, les forces de l’ordre ont également saisi un fusil d’assaut de type M-16, habituellement utilisé par l’armée israélienne. Les autorités n’ont pas précisé si les personnes arrêtées étaient des colons.

Le village avait déjà été la cible d’une attaque à la mi-mars, au cours de laquelle un habitant avait été tué et deux autres blessés, selon des responsables palestiniens. L’agence palestinienne Wafa affirme que les assaillants avaient alors agi sous la protection des forces israéliennes, blessant gravement un homme et ouvrant le feu sur des installations agricoles.

Ces arrestations sont rares dans ce type d’affaires, alors que les violences de colons contre les Palestiniens se multiplient depuis plusieurs années. Depuis la fin février, et le début de la guerre impliquant l’Iran, ces attaques ont atteint un niveau inédit, suscitant une pression croissante sur les autorités israéliennes, tant sur le plan interne qu’international.

Certaines voix en Israël évoquent désormais un phénomène de « terrorisme juif » pour qualifier ces violences. Au moins six Palestiniens ont été tués depuis début mars dans ce contexte, tandis que la ministre palestinienne des Affaires étrangères a dénoncé une escalade grave, appelant la communauté internationale à réagir face à ces attaques répétées.

La Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, abrite aujourd’hui plus de 500 000 colons israéliens aux côtés d’environ 3 millions de Palestiniens. Les colonies y sont considérées comme illégales au regard du droit international, un point de tension central dans le conflit israélo-palestinien.