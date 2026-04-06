Haribo muscle son usine d’Uzès pour produire 50 % de bonbons en plus d’ici 2028

Voilà une annonce qui sent le sucre chaud et la chaîne qui tourne: Haribo va construire une nouvelle unité de production sur son site d’Uzès, dans le Gard, avec un permis de construire attendu en avril. Le calendrier est déjà posé sur la table, chantier envisagé à partir de 2027 et mise en service fin 2028.

À la clé, des lignes « à la pointe de la technologie » promet la direction, capables d’augmenter la production de 50 % tout en réduisant l’empreinte carbone du site de 90 %. L’extension remplacera un hangar de stockage devenu inutile, preuve que le foncier, denrée rare ailleurs, reste ici un atout industriel très concret.

Une extension pour suivre la ruée sur Tagada et Dragibus

Derrière les chiffres, une stratégie lisible: tenir la cadence d’un marché qui ne décroche pas, en France comme en Europe, où Haribo reste installé en tête, avec huit des dix bonbons préférés des Français à son catalogue. À Uzès, on continuera donc d’aligner Dragibus, fraises Tagada et Chamallows, pendant que Marseille, coincée en plein centre-ville, garde un potentiel d’agrandissement limité.

Haribo France, la filiale la plus importante du groupe, emploie 700 personnes pour 50 000 tonnes de production annuelle; une trentaine d’emplois pourraient s’ajouter, tandis que l’investissement, encore non chiffré officiellement, est évoqué entre 50 et 100 millions d’euros. Une usine qui grossit, une empreinte qui se veut plus légère, et une question en filigrane pour le tissu industriel local : jusqu’où l’agroalimentaire peut-il concilier volumes, énergie et compétitivité sans perdre le goût du terrain?