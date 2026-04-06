Russie : des infrastructures pétrolières touchées par des attaques de drones, incendie dans une raffinerie

Des infrastructures énergétiques en Russie ont été visées par des attaques de drones, provoquant une fuite de carburant au port de Primorsk et un incendie dans la raffinerie NORSI, selon les autorités locales.

À Primorsk, important terminal pétrolier situé sur la mer Baltique, un réservoir de carburant a été endommagé, entraînant une fuite. Initialement, les autorités avaient évoqué un oléoduc touché, avant de préciser que seules des installations de stockage avaient été affectées.

Parallèlement, la raffinerie de NORSI a été en proie aux flammes après une attaque, illustrant l’intensification des frappes visant les infrastructures énergétiques russes.

Ces opérations s’inscrivent dans une stratégie attribuée à l’Ukraine, qui multiplie depuis plusieurs semaines les attaques contre les installations pétrolières russes, dans le but de fragiliser les ressources économiques et militaires de Moscou.

Le port de Primorsk, l’un des principaux points d’exportation de pétrole du pays, joue un rôle clé dans l’approvisionnement énergétique international. Selon des images satellites récentes, une part importante de ses capacités de stockage aurait déjà été endommagée lors d’attaques précédentes.

Des alertes aériennes ont également été signalées dans d’autres zones, notamment à Novorossiïsk, soulignant l’extension géographique des frappes.

Ces attaques accentuent la pression sur le secteur énergétique russe et pourraient avoir des répercussions sur les marchés mondiaux, dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions liées aux conflits internationaux.