Expulsions : le Congo accepte d’accueillir des migrants renvoyés par les États-Unis

La République démocratique du Congo a annoncé qu’elle accepterait d’accueillir des personnes expulsées des États-Unis dans le cadre d’un nouvel accord conclu avec l’administration du président Donald Trump.

Selon un communiqué du gouvernement de Kinshasa, ces transferts devraient débuter dès le mois d’avril. Les autorités congolaises n’ont toutefois pas précisé le nombre de personnes concernées ni les modalités exactes de leur prise en charge.

Cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large de Washington visant à accélérer les expulsions de migrants en les redirigeant vers des pays tiers, une pratique de plus en plus utilisée ces dernières années.

Ces arrangements, souvent négociés discrètement, suscitent des critiques de la part d’experts juridiques et d’organisations de défense des droits humains, qui s’interrogent sur leur base légale et sur les conditions d’accueil des personnes concernées.

Le recours à des pays tiers soulève également des inquiétudes quant au respect des droits fondamentaux des migrants, notamment lorsqu’ils sont envoyés vers des États dont ils ne sont pas ressortissants.

Pour Kinshasa, cet accord pourrait s’inscrire dans un cadre de coopération plus large avec les États-Unis, notamment sur les questions sécuritaires et économiques.

Mais il intervient dans un contexte sensible, où les politiques migratoires américaines restent au cœur de débats politiques et juridiques, tant aux États-Unis qu’à l’international.