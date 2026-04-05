Télétravail : quelles dépenses peuvent être déduites des revenus imposables

Le développement du travail à distance a ouvert la possibilité pour certains salariés de déduire des frais professionnels de leur déclaration de revenus. Ces dépenses doivent toutefois être directement liées à l’activité et ne pas avoir été remboursées par l’employeur pour être prises en compte.

Deux options sont possibles : conserver l’abattement automatique de 10 % appliqué par l’administration fiscale ou choisir la déduction des frais réels. Cette seconde solution peut être plus avantageuse si les dépenses engagées dépassent ce seuil, mais elle impose de conserver l’ensemble des justificatifs.

Quelles charges peuvent être prises en compte

Parmi les dépenses concernées figurent les équipements informatiques, le mobilier de bureau, les abonnements Internet ou encore les fournitures. Une partie des charges du logement peut également être intégrée, notamment le loyer ou les factures d’énergie, à condition de calculer un prorata lié à l’espace et au temps réellement consacrés au travail.

Les salariés peuvent aussi appliquer un forfait journalier pour le télétravail, dans certaines limites fixées par l’administration. En revanche, toute indemnité versée par l’employeur vient réduire le montant déductible, sauf si elle reste inférieure aux dépenses réellement engagées et dûment justifiées.