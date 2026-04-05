Collier espion sous pression : Friend reporte son lancement en Europe face aux règles sur les données

La start-up américaine Friend a décidé de repousser la commercialisation de son collier connecté doté d’intelligence artificielle dans l’Union européenne, en raison des contraintes imposées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce dispositif, capable d’enregistrer des conversations et d’y répondre via une application mobile, suscite déjà une vive polémique autour du respect de la vie privée.

Selon son concepteur, Avi Schiffmann, le lancement est suspendu afin de garantir une conformité totale avec la législation européenne. L’entreprise travaille actuellement avec une équipe juridique basée en Europe pour adapter son produit aux exigences du RGPD avant toute mise sur le marché.

Le collier, vendu environ 113 euros, se présente comme un assistant personnel capable de répondre à toutes sortes de questions grâce à l’intelligence artificielle Gemini de Google. Son principe repose sur l’écoute continue de l’environnement sonore de l’utilisateur, ce qui permet à l’appareil de générer des réponses contextuelles envoyées sur smartphone.

Mais cette capacité d’enregistrement permanent soulève de fortes inquiétudes. Des critiques ont émergé dès le lancement de la campagne publicitaire, notamment dans le métro parisien, où les affiches du produit ont été largement vandalisées. Plusieurs voix dénoncent un dispositif pouvant capter des conversations sans le consentement des personnes concernées.

Sur le plan politique, le député écologiste Jérémie Iordanoff a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), appelant à une enquête sur d’éventuels manquements en matière de protection des données personnelles. L’autorité pourrait être amenée à examiner la conformité du produit aux règles européennes.

Déjà commercialisé aux États-Unis, où il s’est vendu à environ 3 000 exemplaires selon le magazine Fortune, ce collier symbolise les défis posés par les nouvelles technologies d’IA en matière de vie privée. Son arrivée en Europe reste suspendue à la capacité de son fabricant à répondre aux exigences strictes du cadre réglementaire européen.