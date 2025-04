Les 100 personnalités arabes les plus influentes en 2025 : Tahnoun ben Zayed en tête

Lorsque les 100 personnalités arabes les plus influentes de 2025 sont issues des domaines de la technologie, de la finance, des affaires et de l’énergie, on peut véritablement affirmer que la région est porteuse d’avenir, avec une jeunesse dirigeante qui investit dans le futur et participe à façonner le paysage mondial, bien loin des conflits et des guerres qui minent le Moyen-Orient.

Ce classement, établi par Gulf Business, reflète un leadership dynamique qui dessine le futur du monde arabe. Grâce à des investissements stratégiques, des avancées technologiques, une gouvernance financière affirmée, un engagement en faveur de l’égalité des sexes et un rayonnement culturel, ces figures influentes ne se contentent pas de transformer la région : elles contribuent aussi de manière significative au progrès mondial.

Sans surprise, c’est le cheikh Tahnoun ben Zayed, vice-gouverneur d’Abou Dhabi et conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, qui occupe la première place de ce classement. Le magazine américain Time l’avait déjà classé parmi les personnalités les plus influentes dans le domaine de l’intelligence artificielle. À la tête d’un empire estimé à 1,5 trillion de dollars, incluant deux fonds souverains, il oriente des milliards vers des initiatives visant à transformer son pays en un centre mondial de l’IA.

Parmi les piliers de cet empire figure G42, un conglomérat spécialisé dans l’intelligence artificielle fondé en 2018, devenu un géant technologique régional opérant dans des domaines allant de la biotechnologie à la surveillance.

La visite du cheikh Tahnoun à Washington a largement retenu l’attention médiatique, non seulement pour ses rencontres avec le président Donald Trump et plusieurs ministres américains, mais aussi pour les accords conclus à cette occasion. Parmi eux, l’annonce d’un partenariat entre ADQ (la holding émiratie axée sur les infrastructures) et Energy Capital Partners, le plus grand groupe privé américain dans la production d’énergie et d’énergies renouvelables, visant la création d’une coentreprise basée aux États-Unis, avec un plan d’investissement de 25 milliards de dollars dans de nouveaux projets énergétiques.

Lors de cette visite, les entreprises Nvidia et xAI ont également rejoint l’initiative AI Infrastructure Alliance, destinée à soutenir et accélérer le développement de l’intelligence artificielle et des technologies de pointe.

Bien que les liens économiques entre Washington et Abou Dhabi remontent à plus d’une décennie, le cheikh Tahnoun a su leur donner une nouvelle dimension avec la révolution technologique actuelle.

Le classement inclut aussi d’autres figures influentes issues de divers secteurs :

Sultan Al Jaber, ministre émirati de l’Industrie et des Technologies avancées (2e place)

Mohamed Alabbar, fondateur d’Emaar (7e)

Amin Nasser, PDG d’Aramco (8e)

Mohammed Al Hammadi, président de l’Association des journalistes des Émirats et membre du comité exécutif de la Fédération internationale des journalistes (9e)

Le prince Al-Walid ben Talal, homme d’affaires saoudien (10e)

Hana Al Rostamani, PDG de First Abu Dhabi Bank (15e)

Nayla Hayek, présidente du groupe horloger suisse Swatch (47e)

Wadha Ahmed Al-Khateeb, PDG de la Kuwait National Petroleum Company (63e)

Mona Ataya, PDG du site de e-commerce Mumzworld (66e)

Elie Saab, créateur de mode libanais (73e)

Huda et Mona Kattan, sœurs et pionnières de l’univers cosmétique (82e)

Nadine Labaki, réalisatrice libanaise de renommée internationale (99e)

Le classement Gulf Business des 100 personnalités arabes les plus influentes en 2025 constitue un indicateur clé de l’évolution du leadership arabe et de son influence croissante sur la scène mondiale. Il démontre que les dirigeants arabes ne se contentent plus de guider le développement régional, mais deviennent des acteurs majeurs de l’économie mondiale et des technologies du futur.