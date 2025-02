Elon Musk dévoile la troisième version du chatbot « Grok 3 »

Dimanche matin, le milliardaire américain Elon Musk a annoncé le lancement de la dernière version de son chatbot, « Grok 3 », développé par sa société « xAI ». Ce nouveau modèle vise à rivaliser directement avec « ChatGPT » de l’entreprise « OpenAI ».

Dans une publication sur la plateforme « X », Musk a révélé que « Grok 3 » sera officiellement présenté lundi lors d’une diffusion en direct. Il l’a qualifié de « modèle d’intelligence artificielle le plus avancé au monde ».

Il a également précisé que son équipe travaillait à l’amélioration du modèle tout au long du week-end et que, pour cette raison, celui-ci ne serait pas accessible en ligne jusqu’à la fin des mises à jour.

Plus tôt dans la semaine, Musk avait signalé que « Grok 3 » était entré dans sa phase finale de développement et qu’il serait disponible sous peu.

Lors de sa participation au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, il a présenté les capacités impressionnantes du chatbot, soulignant que son intelligence artificielle pouvait être « effrayante par moments » et surpassait toutes les versions précédentes.

Au-delà de cette annonce, Musk a profité du sommet pour aborder plusieurs autres sujets, notamment son engagement dans le domaine de l’intelligence artificielle, son conflit grandissant avec Sam Altman, le PDG d’OpenAI, ainsi que ses ambitions de réformes au sein du gouvernement fédéral américain.

Il a également critiqué OpenAI, affirmant que l’entreprise était passée d’un organisme à but non lucratif et en open-source à une structure focalisée sur la maximisation de ses profits grâce à l’IA. Il a révélé qu’une offre de rachat non sollicitée de 97,4 milliards de dollars avait été faite, dénonçant un changement radical dans les objectifs d’OpenAI, désormais tournés vers le profit à une échelle sans précédent.

Le différend entre Musk et Altman remonte à 2015, lorsqu’ils ont cofondé OpenAI en tant qu’organisation à but non lucratif. Cependant, avec l’évolution de l’entreprise vers un modèle commercial, leurs visions ont divergé, entraînant des tensions croissantes. Altman souhaite restructurer l’entreprise, tandis que Musk perçoit cette transition comme une tentative de freiner les avancées d’OpenAI, selon des propos rapportés.