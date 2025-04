Elle détruit la voiture de son compagnon. Trompée mais jugée. 

Elle le soupçonnait d’infidélité. Elle a choisi la vengeance mécanique. Une femme de 31 ans a comparu cette semaine devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir saboté le véhicule de son compagnon, en mars 2023, à coups de sucre dans le moteur. Verdict : 700 € d’amende, et un casier judiciaire qui continue de s’alourdir.

De la suspicion à la vendetta

C’est une histoire de jalousie qui dérape. En apprenant que son compagnon fréquentait une autre femme, la prévenue échange des messages avec une amie. Le ton monte, la rancune s’enflamme, l’idée germe : “Il va payer.” Les deux femmes partent alors à Daux, à l’ouest de Toulouse, là où le véhicule est garé. Leur premier plan – crever les pneus à l’aide d’un tournevis – échoue. Qu’à cela ne tienne. Elles ouvrent le capot et versent du sucre dans le réservoir. Résultat : moteur HS, voiture bonne pour la casse.

Un passé judiciaire bien chargé

Devant les juges, la jeune femme tente de renverser la vapeur. Elle accuse son compagnon de violences. Mais le tribunal ne la croit pas. Son passé plaide contre elle : six condamnations figurent déjà à son casier, notamment pour appels malveillants et violences contre le même homme. Elle écope de 700 € d’amende. Sa complice, elle, a évité les poursuites en remboursant les 500 € de dégâts. Une vengeance à deux vitesses, et une rancune qui aura coûté cher – surtout à celui qui n’a rien demandé… sauf peut-être un peu de fidélité.