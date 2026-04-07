Céline Dion annonce six concerts supplémentaires à Paris

Face à l’engouement suscité par la première prévente organisée ce mardi, la chanteuse québécoise Céline Dion a décidé d’ajouter six nouvelles dates à sa résidence parisienne à Paris La Défense Arena. Une annonce qui devrait soulager de nombreux fans, tant la demande s’annonce importante pour cette série de concerts très attendue.

Avec cette extension, l’artiste confirme l’ampleur de son retour sur scène dans la capitale française et l’intérêt exceptionnel que suscite déjà cet événement musical.

Six nouveaux concerts programmés à l’automne 2026

Les nouvelles dates annoncées viennent renforcer un calendrier déjà très attendu. La chanteuse se produira désormais également les vendredis 18 et 25 septembre 2026, puis les vendredis 2, 9 et 16 octobre 2026, ainsi que le samedi 17 octobre 2026.

Cette série supplémentaire représente à elle seule 180 000 places. Un volume considérable, qui offre aux admirateurs de l’artiste de nouvelles possibilités pour assister à l’un des concerts de cette résidence parisienne.

Une forte demande dès la première prévente

L’ouverture de la première prévente, ce mardi 7 avril, a confirmé l’enthousiasme du public. Comme souvent pour les grands rendez-vous musicaux de cette ampleur, la demande a rapidement dépassé l’offre disponible, poussant les organisateurs à enrichir la programmation.

L’ajout de six dates apparaît ainsi comme une réponse directe à l’attente du public. Pour les fans qui n’ont pas réussi à obtenir de billets lors des premières phases de vente, cette annonce redonne de l’espoir.

La mise en vente générale prévue le 10 avril

Pour celles et ceux qui n’auront pas réussi à réserver leur place lors des préventes, une nouvelle échéance est déjà fixée. La mise en vente générale se tiendra le vendredi 10 avril à 10 heures.

À cette occasion, les billets restants seront proposés sur les plateformes officielles de billetterie, notamment AXS, Ticketmaster et Fnac Spectacles. Les fans devront donc se montrer réactifs pour tenter de décrocher leur place à l’un des concerts de cette résidence exceptionnelle.

Un rendez-vous musical très attendu à Paris

Avec cette série de nouvelles dates, la résidence parisienne de la chanteuse québécoise s’impose déjà comme l’un des grands événements musicaux de 2026. L’ampleur de la demande et le nombre de places désormais mises en jeu témoignent de l’attente intacte du public.

Reste désormais à savoir si cette extension suffira à répondre à l’immense engouement autour de ces concerts. Une chose est sûre : à l’approche de la mise en vente générale, la tension ne devrait pas retomber chez les fans.