Le président américain Donald Trump a accentué la pression sur l’Iran en brandissant la menace d’un scénario apocalyptique si aucun accord n’était trouvé avant l’échéance qu’il a lui-même fixée pour mettre fin au conflit en cours.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, il a lancé un avertissement au ton particulièrement alarmiste : « Toute une civilisation va mourir ce soir, pour ne jamais renaître. Je ne veux pas que cela arrive, mais c’est probable. »

Les tensions entre Washington et Téhéran ne cessent de s’accroître, marquées par des échanges de frappes et une montée des risques d’escalade régionale. L’administration américaine réclame un accord rapide, tandis que l’Iran continue de rejeter certaines exigences, notamment sur la question des sanctions.

Par la violence de ses mots, Donald Trump confirme une stratégie de pression maximale destinée à arracher un compromis dans un délai très court. Mais cette rhétorique dramatique nourrit aussi les craintes d’un embrasement supplémentaire du conflit.

À mesure que l’échéance approche, l’incertitude reste entière. En cas d’échec des négociations, la région pourrait basculer dans une nouvelle phase de confrontation militaire, avec des conséquences potentiellement critiques bien au-delà du Moyen-Orient.