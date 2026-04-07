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Trump flingue l’Iran: «Toute une civilisation va mourir ce soir, pour ne jamais renaître.»

7 avril 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
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Trump flingue l’Iran: «Toute une civilisation va mourir ce soir, pour ne jamais renaître.»

Le président américain Donald Trump a accentué la pression sur l’Iran en brandissant la menace d’un scénario apocalyptique si aucun accord n’était trouvé avant l’échéance qu’il a lui-même fixée pour mettre fin au conflit en cours.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, il a lancé un avertissement au ton particulièrement alarmiste : « Toute une civilisation va mourir ce soir, pour ne jamais renaître. Je ne veux pas que cela arrive, mais c’est probable. »

Les tensions entre Washington et Téhéran ne cessent de s’accroître, marquées par des échanges de frappes et une montée des risques d’escalade régionale. L’administration américaine réclame un accord rapide, tandis que l’Iran continue de rejeter certaines exigences, notamment sur la question des sanctions.

Par la violence de ses mots, Donald Trump confirme une stratégie de pression maximale destinée à arracher un compromis dans un délai très court. Mais cette rhétorique dramatique nourrit aussi les craintes d’un embrasement supplémentaire du conflit.

À mesure que l’échéance approche, l’incertitude reste entière. En cas d’échec des négociations, la région pourrait basculer dans une nouvelle phase de confrontation militaire, avec des conséquences potentiellement critiques bien au-delà du Moyen-Orient.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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