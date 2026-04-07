Australie : le soldat le plus décoré inculpé de crimes de guerre pour des meurtres de civils en Afghanistan

L’ancien militaire australien Ben Roberts-Smith, considéré comme le soldat le plus décoré du pays, a été arrêté et inculpé de crimes de guerre pour des faits présumés commis lors de déploiements en Afghanistan.

Âgé de 47 ans, il a été interpellé à l’aéroport de Sydney par la police fédérale australienne. Selon les autorités, il fait face à cinq chefs d’accusation liés au meurtre de civils non armés entre 2009 et 2012.

Les enquêteurs affirment que les victimes présumées étaient des personnes non armées, ce qui constitue une violation grave du droit international humanitaire. Chaque chef d’accusation est passible de la réclusion à perpétuité.

Cette affaire marque un tournant majeur pour l’armée australienne, longtemps confrontée à des accusations concernant la conduite de ses troupes en Afghanistan. Elle s’inscrit dans une série d’enquêtes visant à établir les responsabilités dans des opérations controversées.

Aucune déclaration publique de Ben Roberts-Smith n’a été rapportée dans l’immédiat. La procédure judiciaire à venir devrait permettre de déterminer les responsabilités dans ce dossier sensible, qui suscite une vive attention en Australie et à l’international.