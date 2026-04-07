Chômage partiel: les premières secousses économiques du conflit au Moyen-Orient

Voilà le genre de chiffre qui ne fait pas la une, mais qui dit beaucoup: « une trentaine » d’entreprises ont déjà engagé des démarches de chômage partiel en France, selon le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, mardi 7 avril, sur Europe 1 et CNews.

Pas de ruée, insiste-t-il, « pas d’afflux de demandes ». Reste que l’onde de choc se fait sentir là où ça fait mal, dans les charges. Le carburant renchérit, les coûts suivent et, même si « l’activité pour le moment ne s’est pas affaissée », les directions commencent à sortir le parapluie avant l’averse.

Carburant, annulations, attente: les secteurs à cran

Derrière cette prudence, l’Etat se tient prêt à payer une partie de la facture: Jean-Pierre Farandou évoque une prise en charge des mesures directement liées à la crise, pour un montant estimé à 70 millions d’euros. Le tourisme et le voyage apparaissent parmi les premiers touchés, avec des séjours annulés qui transforment des plannings en gruyère.

Sur l’énergie, le ministre veut rassurer: pas de problème d’approvisionnement « ni en carburant ni en gaz » à ce stade, les pénuries locales tenant surtout à des achats de précaution. Le tableau reste donc contrasté, entre économie qui tient et nerfs qui lâchent parfois, avec une question en suspens pour les prochaines semaines: jusqu’où la hausse des coûts peut-elle être encaissée avant que le chômage partiel ne devienne un réflexe plus large.