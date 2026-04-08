L’ONU intensifie ses efforts : un envoyé spécial attendu en Iran pour tenter d’enrayer la guerre

Un émissaire des Nations unies doit se rendre en Iran dans le cadre des efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit en cours, selon une source onusienne. Cette initiative s’inscrit dans une tentative de désescalade après plusieurs semaines de tensions militaires croissantes.

Le diplomate Jean Arnault, nommé récemment envoyé spécial par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, est actuellement en déplacement au Moyen-Orient. Son éventuelle visite à Téhéran dépend toutefois des conditions de sécurité et de logistique, encore incertaines.

L’ambassadeur iranien auprès des Nations unies a indiqué que Jean Arnault était en route pour la capitale iranienne afin de poursuivre des consultations avec les autorités locales. L’ONU n’a cependant pas confirmé officiellement les détails de son itinéraire.

Cette mission diplomatique intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par des menaces d’escalade de la part du président américain Donald Trump, qui a récemment averti des conséquences dramatiques en cas d’échec des négociations autour du détroit d’Ormuz.

L’initiative de l’ONU pourrait offrir une nouvelle opportunité de dialogue, alors que les efforts internationaux se multiplient pour éviter une aggravation du conflit. Néanmoins, l’issue de cette mission reste incertaine, tant les positions des différentes parties demeurent éloignées.