Vaimalama Chaves, Miss France 2019 : “J’ai pris 20 kg et ça me va bien”

Vaimalama Chaves a choisi la franchise. Dans un message sur Instagram, accompagné d’une vidéo, Miss France 2019 révèle avoir pris 20 kilos un an et demi après sa compétition de musculation. Une évolution physique qu’elle assume aujourd’hui.

Loin de dramatiser cette prise de poids, elle en parle comme d’une conséquence logique d’une période de relâchement, de voyages et de reconnexion avec elle-même. Surtout, elle oppose clairement l’image du corps sculpté pour la compétition à celle d’un corps plus apaisé, plus libre et, selon elle, plus heureux.

“Un corps de compétition n’est pas un corps en bonne santé”

Dans son message, Vaimalama Chaves revient sur les exigences extrêmes imposées par la préparation physique. Elle décrit un corps de compétition comme “un corps en carence”, privé non seulement sur le plan alimentaire, mais aussi sur celui du bien-être et du confort émotionnel. Elle évoque également les conséquences possibles de cette rigueur poussée à l’extrême, notamment les troubles du comportement alimentaire.

Retrouver le plaisir, loin des contraintes

Après cette période intense, l’ancienne reine de beauté explique avoir laissé du temps à son corps pour “profiter, vivre, s’arrondir”. Pendant un an de voyage, elle dit avoir cessé de lutter contre les transformations naturelles de son organisme.

Avec une formule pleine d’autodérision, elle résume ce changement d’état d’esprit : elle se dit “beaucoup plus heureuse avec du chocolat à manger que des tablettes de chocolat sur le ventre”.

“J’ai pris 20 kg et en fait, ça me va bien”, écrit-elle encore. Si elle confie avec humour que “son compte en banque est moins content”, elle annonce aussi vouloir reprendre ses efforts en 2026.

Regardez la vidéo publiée par Vaimalama Chaves :