Zone euro : la croissance ralentit nettement, freinée par la hausse des coûts et les tensions géopolitiques

L’activité économique de la zone euro a fortement ralenti en mars, atteignant son plus faible niveau depuis neuf mois, selon l’indice PMI publié par S&P Global. Cette baisse intervient dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie et de perturbations liées aux tensions au Moyen-Orient.

L’indice PMI composite s’est établi à 50,7 en mars, contre 51,9 en février. Bien qu’il reste au-dessus du seuil de 50, synonyme de croissance, ce niveau traduit un net ralentissement de l’expansion du secteur privé dans la zone euro.

La demande globale, un indicateur clé de la santé économique, a reculé pour la première fois en huit mois. Cette évolution reflète l’impact des incertitudes économiques et des pressions inflationnistes sur les entreprises et les consommateurs.

La flambée des prix de l’énergie, liée notamment aux tensions géopolitiques, a contribué à alourdir les coûts de production. Parallèlement, les chaînes d’approvisionnement continuent d’être perturbées, compliquant l’activité des entreprises.

Ces données soulignent la fragilité de la reprise économique en Europe, alors que les perspectives restent incertaines. Les entreprises doivent composer avec un environnement marqué par la volatilité des marchés et des coûts élevés, ce qui pourrait peser sur la croissance dans les mois à venir.