— Real Madrid : des supporters mécontents ouvrent un site pour compter les jours restants de Kylian Mbappé au club

C’est un nouveau coup dur pour Kylian Mbappé, fortement critiqué au Real Madrid. Un site internet a été mis en ligne pour suivre en direct le contrat du joueur au Real Madrid. Le principe est simple : un compteur affiche le temps restant (jours, heures, minutes, secondes) jusqu’à la fin de son engagement. Mais surtout, une seconde donnée attire l’attention : une estimation du coût du joueur actualisée en temps réel.

Un message clair : impatience et frustration

L’initiative a émergé sur X et des forums de fans du Real Madrid. Le compteur est une manière de “compter les jours” avant un éventuel départ. Certains supporters, déçus par les mauvaises performances du club, dénoncent des performances irrégulières de Mbappé, qui souffre terriblement de la comparaison avec Cristiano Ronaldo.

Le coût en temps réel, symbole du malaise

Le site affiche également une estimation financière basée sur le salaire supposé du joueur et la durée de son contrat.

Dans les discussions en ligne, cet aspect est celui qui revient le plus souvent : Mbappé est régulièrement décrit comme “trop cher” au regard de son impact actuel.

L’attaquant de l’équipe de France a ce soir l’occasion de se racheter face au Bayern Munich, en quarts de finale de la Ligue des champions. Ou alors de s’enfoncer un peu plus cas de contre-performance…

www.mbappe2029.com