Fusillade meurtrière près du consulat israélien à Istanbul. Découvrez la vidéo de l’un des assaillants

Une violente fusillade a éclaté ce mardi aux abords du consulat israélien à Istanbul, plongeant le quartier dans un climat de panique et de très forte tension. Trois personnes ont trouvé la mort lors de l’attaque, tandis que deux policiers ont été blessés au cours de l’intervention.

Les premiers éléments indiquent que l’attaque a été menée par trois suspects armés de fusils longs. Les assaillants étaient vêtus de tenues de camouflage et portaient des sacs à dos, un équipement qui laisse penser à une opération préparée en amont.

Les forces de l’ordre ripostent rapidement

Les autorités turques sont intervenues rapidement après les premiers coups de feu. Les trois suspects ont été neutralisés à l’issue de l’opération.

Deux policiers ont blessés lors des échanges de tirs ou de l’assaut mené pour stopper les suspects.

Point important dans ce drame : aucun diplomate israélien ne se trouvait sur place au moment de l’attaque. Cette précision pourrait avoir permis d’éviter un bilan encore plus lourd, alors que le site visé revêt une portée hautement sensible sur le plan diplomatique et sécuritaire.

La zone a été immédiatement sécurisée par les forces de l’ordre, tandis que des investigations étaient engagées pour déterminer les motivations exactes des assaillants, leur parcours et d’éventuelles complicités.

Un contexte explosif

Cette attaque a lieu dans un climat régional extrêmement tendu, où les représentations diplomatiques et les sites liés à des intérêts étrangers font l’objet d’une vigilance accrue. Une fusillade visant ou touchant un bâtiment hébergeant le consulat israélien à Istanbul ne peut qu’accentuer les inquiétudes sur le niveau de menace pesant sur ce type d’infrastructures.

Une ville sous choc

À Istanbul, cette attaque rappelle brutalement la vulnérabilité des sites diplomatiques face aux actions armées. La rapidité de l’intervention policière a sans doute évité une issue encore plus dramatique, mais le drame laisse derrière lui de nombreuses questions.