Anthropic revendique une avance sur OpenAI en revenus annualisés

La start-up américaine Anthropic, à l’origine du modèle d’intelligence artificielle Claude, affirme avoir dépassé pour la première fois son concurrent OpenAI en termes de chiffre d’affaires annualisé. L’entreprise évoque des revenus projetés à plus de 30 milliards de dollars, en forte hausse sur les derniers mois.

Cette progression repose sur une croissance très rapide, avec des revenus multipliés par trois en un trimestre. À titre de comparaison, OpenAI affiche un rythme annualisé d’environ 24 milliards de dollars, porté notamment par le succès grand public de ChatGPT.

Une expansion tirée par les usages professionnels

Anthropic bénéficie particulièrement du développement des outils destinés aux entreprises, avec plus de 1.000 clients générant chacun plus d’un million de dollars de revenus annualisés. Cette dynamique illustre l’adoption croissante de l’intelligence artificielle dans les usages professionnels.

Les deux groupes restent fortement déficitaires en raison des investissements massifs nécessaires au développement des infrastructures. Anthropic prévoit notamment d’accroître ses capacités de calcul aux États-Unis dans les prochaines années, dans un contexte de concurrence intense et de débats croissants autour de l’essor de l’IA.