Angleterre : les médecins lancent une grève de six jours, le bras de fer s’intensifie avec le gouvernement

Les médecins résidents en Angleterre ont entamé mardi une grève de six jours après avoir rejeté une proposition du gouvernement jugée insuffisante pour répondre à leurs revendications salariales et aux tensions sur les effectifs. Le mouvement, organisé par le syndicat British Medical Association, doit se poursuivre jusqu’au 13 avril.

Les grévistes dénoncent une érosion continue de leurs salaires au fil des années ainsi qu’un manque chronique de personnel dans les hôpitaux. Ils estiment que l’offre du gouvernement, incluant une augmentation de 3,5 %, ne permet pas de compenser ces difficultés structurelles.

Le Premier ministre Keir Starmer a critiqué le rejet de cette proposition, qualifiant la décision du syndicat d’« irresponsable ». Un ultimatum de 48 heures avait été lancé pour parvenir à un accord, mais les négociations n’ont pas abouti.

Le mouvement social, qui intervient pendant les vacances de Pâques, risque de perturber fortement le système de santé britannique. Selon le ministre de la Santé, cette grève pourrait coûter environ 300 millions de livres au National Health Service (NHS).

Ce nouvel épisode de tension illustre les difficultés persistantes du système de santé au Royaume-Uni, confronté à des enjeux de financement, de recrutement et de conditions de travail. L’issue des négociations reste incertaine, alors que le conflit social s’enlise.