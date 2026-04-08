Trump annonce un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran à la dernière minute

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran, à quelques heures seulement de l’expiration de l’ultimatum qu’il avait fixé à Téhéran.

Selon Washington, cette trêve constitue une base pour entamer des négociations plus larges en vue d’un accord durable. Donald Trump a indiqué s’attendre à un compromis dans un délai de deux semaines, laissant entrevoir une possible désescalade du conflit.

Cette annonce intervient alors que les tensions étaient à leur comble, le président américain ayant menacé de lancer des frappes massives contre les infrastructures iraniennes si ses exigences n’étaient pas satisfaites, notamment la réouverture du détroit d’Ormuz.

De son côté, la télévision d’État iranienne a présenté cette évolution comme une victoire diplomatique, affirmant que Washington avait accepté les conditions de Téhéran. Elle a qualifié la décision américaine de « retraite humiliante », illustrant les divergences de perception entre les deux camps.

Ce cessez-le-feu temporaire pourrait offrir une fenêtre pour des discussions diplomatiques, mais son issue reste incertaine. Après plusieurs semaines de conflit et d’escalade militaire, la situation demeure fragile et dépendra des concessions que chaque partie sera prête à faire dans les jours à venir.