Casques bleus tués au Liban : une enquête de l’ONU pointe Israël et le Hezbollah

Une enquête préliminaire des Nations unies attribue la mort de trois Casques bleus indonésiens au Liban à des actions distinctes impliquant Israël et le Hezbollah, selon les premières conclusions communiquées par l’organisation.

D’après ces éléments, l’un des soldats de la paix aurait été tué par un tir de char israélien, tandis que les deux autres auraient péri dans l’explosion d’un engin improvisé, probablement posé par le Hezbollah. Ces incidents se sont produits lors de deux attaques distinctes survenues les 29 et 30 mars dans le sud du Liban.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a précisé que ces conclusions restent provisoires et reposent sur les premiers éléments matériels recueillis. Une enquête plus approfondie est en cours, en coordination avec les parties concernées.

Il a qualifié ces attaques d’« inacceptables » et averti qu’elles pourraient constituer des crimes de guerre au regard du droit international. L’ONU a appelé les autorités nationales à mener des investigations et à poursuivre les responsables.

Ces décès interviennent dans un contexte de forte escalade au Liban, marqué par des frappes israéliennes et des affrontements avec le Hezbollah. Plusieurs civils, dont des journalistes et des personnels médicaux, ont également été tués lors de ces violences, accentuant les inquiétudes sur la sécurité dans la région.