Corée du Nord : Pyongyang réaffirme que Séoul reste un « ennemi », malgré les tentatives d’apaisement

La Corée du Nord a déclaré que la Corée du Sud resterait un « État ennemi », douchant les espoirs de rapprochement exprimés récemment à Séoul après un échange diplomatique lié à une incursion de drones.

Dans un communiqué relayé par l’agence officielle KCNA, le haut responsable nord-coréen Jang Kum Chol a affirmé que les « vraies couleurs » de la Corée du Sud ne changeraient jamais. Il a dénoncé ce qu’il a qualifié de « lecture de rêve » des autorités sud-coréennes, qui espéraient une amélioration des relations.

Ces déclarations interviennent après que le président sud-coréen Lee Jae Myung a exprimé des regrets concernant un incident impliquant des drones. Pyongyang avait brièvement semblé accepter ces excuses, suscitant un espoir d’apaisement.

Cependant, selon Jang Kum Chol, les propos récents de Kim Yo Jong, sœur du dirigeant Kim Jong Un, doivent être interprétés comme un avertissement plutôt qu’un geste de conciliation.

En réaffirmant que la Corée du Sud demeure « l’État le plus hostile », la Corée du Nord ferme pour l’instant la porte à toute détente significative. Cette position souligne la persistance des tensions sur la péninsule coréenne, malgré des tentatives sporadiques de dialogue.