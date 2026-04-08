Washington annonce le démantèlement d’un réseau de cyberespionnage russe lié au GRU

Les États-Unis ont annoncé avoir neutralisé un réseau de détournement de DNS piloté par une unité de renseignement militaire russe, marquant une nouvelle opération majeure dans le domaine de la cybersécurité.

Le ministère américain de la Justice a indiqué que cette action avait été menée avec l’autorisation d’un tribunal, permettant de perturber un système utilisé pour des opérations de cyberespionnage à l’échelle mondiale. Selon les autorités, ce réseau était exploité par le GRU, plus précisément par l’unité militaire 26165.

Le dispositif reposait sur l’exploitation de routeurs compromis afin de rediriger le trafic internet, une technique connue sous le nom de détournement de DNS. Ce procédé permet aux attaquants d’intercepter des données sensibles ou de rediriger les utilisateurs vers des sites malveillants.

Les autorités américaines affirment que ces opérations visaient des cibles variées à travers le monde, incluant des individus et des organisations. L’ampleur exacte des activités du réseau n’a toutefois pas été détaillée.

Cette intervention illustre la montée des tensions dans le cyberespace entre grandes puissances, où les infrastructures numériques sont devenues un terrain stratégique. Elle s’inscrit dans une série d’actions visant à contrer les activités de cyberespionnage attribuées à des acteurs étatiques.