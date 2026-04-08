États-Unis : l’épouse d’un soldat libérée, mais menacée d’expulsion par les autorités migratoires

L’épouse d’un soldat américain, arrêtée par les services de l’immigration, a été libérée d’un centre de détention, mais reste sous la menace d’une expulsion, selon les autorités américaines.

La jeune femme, Annie Yaritza Ramos Alvarado, âgée de 22 ans, avait été interpellée le 2 avril par Immigration and Customs Enforcement (ICE). Le département de la Sécurité intérieure a justifié cette arrestation en affirmant qu’elle ne disposait pas de statut légal pour résider aux États-Unis.

Mariée récemment au sergent Matthew Blank, elle avait rejoint une base militaire en Louisiane afin d’entamer les démarches pour être reconnue officiellement comme conjointe de militaire. Selon des proches, des agents de l’ICE sont intervenus directement sur la base pour procéder à son arrestation.

Sa libération intervient alors que l’administration du président Donald Trump poursuit une politique migratoire stricte, marquée par une intensification des expulsions. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont dénoncé cette affaire, y voyant un symbole des dérives du système.

Malgré sa remise en liberté, la procédure d’expulsion à son encontre reste en cours. Cette situation souligne les tensions persistantes autour de la politique migratoire américaine et ses conséquences, y compris pour les familles de militaires.