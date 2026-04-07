MÉDIAS Télévision

«Je peux faire des AVC à tout moment»: Alexandre Delpérier brise le silence sur 13 années de combat

7 avril 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
«Je peux faire des AVC à tout moment»: Alexandre Delpérier brise le silence sur 13 années de combat
«Je peux faire des AVC à tout moment»: Alexandre Delpérier brise le silence sur 13 années de combat

Pendant 13 ans, Alexandre Delpérier s’est tu. Ancien animateur de télévision, journaliste sportif et voix familière du petit écran, il a choisi de garder secrète une épreuve intime et terriblement lourde à porter : une maladie rare qui l’expose à un risque permanent d’accident vasculaire cérébral. Aujourd’hui, il sort du silence avec des mots d’une brutalité saisissante : « Je peux faire des AVC à tout moment. »

Une maladie invisible, une menace permanente

Alexandre Delpérier souffre du syndrome des antiphospholipides, une pathologie rare qui provoque la formation anormale de caillots sanguins. Une maladie sourde, invisible, mais potentiellement dévastatrice. Pendant toutes ces années, l’ancien animateur a vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans une discrétion absolue.

Dans le monde de la télévision, l’image compte plus que tout, ainsi que le regard des autres. Avouer une telle vulnérabilité peut malheureusement apparaître comme un signe de faiblesse et de vulnérabilité. Attirer la pitié ? Très peu pour Alexandre Delpérier, qui a donc gardé pour lui cette terrible vérité.

Une vie marquée par les drames

Alexandre Delpérier a également évoqué d’autres terribles blessures, notamment la perte d’un enfant à la naissance et le suicide de son père. Toujours debout, Alexandre Delpérier ne prévoit pas pour le moment de retour à la télévision. Il mène aujourd’hui une nouvelle vie d’artiste peintre, sous l’identité d’Arnaud Dumat…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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