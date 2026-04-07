«Je peux faire des AVC à tout moment»: Alexandre Delpérier brise le silence sur 13 années de combat

Pendant 13 ans, Alexandre Delpérier s’est tu. Ancien animateur de télévision, journaliste sportif et voix familière du petit écran, il a choisi de garder secrète une épreuve intime et terriblement lourde à porter : une maladie rare qui l’expose à un risque permanent d’accident vasculaire cérébral. Aujourd’hui, il sort du silence avec des mots d’une brutalité saisissante : « Je peux faire des AVC à tout moment. »

Une maladie invisible, une menace permanente

Alexandre Delpérier souffre du syndrome des antiphospholipides, une pathologie rare qui provoque la formation anormale de caillots sanguins. Une maladie sourde, invisible, mais potentiellement dévastatrice. Pendant toutes ces années, l’ancien animateur a vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans une discrétion absolue.

Dans le monde de la télévision, l’image compte plus que tout, ainsi que le regard des autres. Avouer une telle vulnérabilité peut malheureusement apparaître comme un signe de faiblesse et de vulnérabilité. Attirer la pitié ? Très peu pour Alexandre Delpérier, qui a donc gardé pour lui cette terrible vérité.

Une vie marquée par les drames

Alexandre Delpérier a également évoqué d’autres terribles blessures, notamment la perte d’un enfant à la naissance et le suicide de son père. Toujours debout, Alexandre Delpérier ne prévoit pas pour le moment de retour à la télévision. Il mène aujourd’hui une nouvelle vie d’artiste peintre, sous l’identité d’Arnaud Dumat…