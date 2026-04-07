Israël : malgré les roquettes du Hezbollah, certains habitants du nord refusent de quitter leurs villes

Alors que les tensions s’intensifient à la frontière entre Israël et le Liban, certains habitants du nord du pays affirment leur détermination à rester malgré les tirs répétés du Hezbollah.

Depuis le début de l’escalade, plusieurs localités proches de la frontière sont régulièrement visées par des roquettes et des drones. Si de nombreux civils ont choisi de fuir les zones les plus exposées, d’autres refusent de quitter leur domicile, invoquant leur attachement à leur terre et leur volonté de résister.

Ces habitants expliquent qu’ils ne veulent pas céder à la peur ni abandonner leurs communautés, malgré les risques. Certains estiment que partir reviendrait à laisser le terrain à l’ennemi, dans un contexte de conflit prolongé.

Toutefois, cette position n’est pas unanime. D’autres résidents et responsables locaux critiquent la gestion de la situation par le gouvernement, estimant que la sécurité des populations n’est pas suffisamment assurée face à la menace persistante.

Cette situation illustre les tensions humaines et sociales générées par le conflit, où le choix de rester ou de partir devient un dilemme pour de nombreuses familles. Alors que les échanges de tirs se poursuivent, l’avenir de ces régions frontalières demeure incertain.