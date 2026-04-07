ONU : la Chine et la Russie bloquent une résolution sur la sécurité du détroit d’Ormuz

La Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU visant à renforcer la protection de la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz, malgré une version déjà largement édulcorée du texte.

Le projet, présenté par Bahreïn, a pourtant obtenu le soutien de 11 des 15 membres du Conseil, contre deux votes défavorables — ceux de Pékin et de Moscou — et deux abstentions. Ce rejet illustre les divisions persistantes entre grandes puissances sur la gestion du conflit au Moyen-Orient.

La résolution appelait les États à coordonner leurs efforts, notamment à travers des mesures défensives comme l’escorte de navires marchands, afin de sécuriser cette voie stratégique par laquelle transite une part majeure du commerce énergétique mondial.

Les veto interviennent dans un contexte de fortes tensions, alors que le président américain Donald Trump a récemment intensifié ses menaces contre l’Iran, exigeant la réouverture du détroit sous peine de lourdes conséquences.

Depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran fin février, le détroit d’Ormuz est en grande partie paralysé, entraînant une flambée des prix du pétrole et alimentant les craintes d’un choc économique mondial. L’échec de cette résolution souligne l’impasse diplomatique actuelle face à une crise aux répercussions globales.