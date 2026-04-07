Guadeloupe : un enfant de deux ans et demi tué, son père placé en garde à vue

Un homme a été placé en garde à vue en Guadeloupe après la mort de son fils âgé de deux ans et demi, survenue dans la nuit de dimanche à lundi. L’enfant, grièvement blessé à la tête, avait été transporté en urgence au centre hospitalier par ses parents avant de succomber à ses blessures.

Selon le parquet de Pointe-à-Pitre, les premiers éléments laissent penser à des blessures provoquées par une arme à feu. Le père, dont les déclarations ont rapidement suscité des doutes, a d’abord été entendu dans le cadre d’une enquête pour tentative de meurtre.

Une version jugée incohérente par les enquêteurs

Au fil des investigations, les incohérences relevées dans son récit ont conduit les autorités à requalifier les faits en meurtre après le décès de l’enfant. Les explications fournies par le suspect sont décrites comme fluctuantes, ce qui complique à ce stade la reconstitution précise des faits.

Les enquêteurs poursuivent les auditions et les vérifications pour tenter d’établir les circonstances exactes du drame. L’enquête, toujours en cours, devra déterminer les responsabilités et les conditions dans lesquelles l’enfant a été mortellement blessé.